Авиаудар по Харькову – количество жертв выросло

Глава ХОВА Олег Синегубов. Источник: скриншот

Число жертв в результате серии авиаударов по Харькову в воскресенье, 23 июня, составило 11 пострадавших. Все пострадавшие от 1 5 до 63 лет.

Об этом заявил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Чиновник заявил, что в общей сложности было зафиксировано более трех ударов управляемыми авиабомбами. В результате взрывов в Холодногорском районе разрушены два дома в частном секторе, а в Киевском районе города одна бомба попала в промышленную зону.

"В Шевченковском районе повреждено учебное заведение. В нем находилась женщина — она получила травмы легкой степени. Ей оказали медпомощь. В многоквартирных домах рядом выбило окна, повреждены фасады зданий", — отметил Синегубов, и добавил, что до сих пор продолжаются работы по восстановлению электроэнергии в городе.

Также он сообщил, что все пострадавшие были безотлагательно госпитализированы. Один человек до сих пор находится в тяжелом состоянии. Другие — в среднем. Также погиб 73-летний мужчина.

Авиаудар по Харькову — что известно

Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия из трех взрывов из-за авиаударов, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение. Также в городе раздавались взрывы из-за ракет С-300.

Известно, что у части харьковчан отсутствует электроснабжение. Это следствие российского удара по городу. Также была остановлена работа городского метрополитена. По состоянию на вечер работа подземки была возобновлена.