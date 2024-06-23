Авиаудар по Харькову – количество жертв выросло

Синегубов заявил, что количество жертв авиаудара по Харькову снова возросло
Число жертв в результате серии авиаударов по Харькову в воскресенье, 23 июня, составило 11 пострадавших. Все пострадавшие от 1 5 до 63 лет.
Об этом заявил глава ХОВА Олег Синегубов.
Жертв авиаударов по Харькову стало больше
Чиновник заявил, что в общей сложности было зафиксировано более трех ударов управляемыми авиабомбами. В результате взрывов в Холодногорском районе разрушены два дома в частном секторе, а в Киевском районе города одна бомба попала в промышленную зону.
"В Шевченковском районе повреждено учебное заведение. В нем находилась женщина — она получила травмы легкой степени. Ей оказали медпомощь. В многоквартирных домах рядом выбило окна, повреждены фасады зданий", — отметил Синегубов, и добавил, что до сих пор продолжаются работы по восстановлению электроэнергии в городе.
Также он сообщил, что все пострадавшие были безотлагательно госпитализированы. Один человек до сих пор находится в тяжелом состоянии. Другие — в среднем. Также погиб 73-летний мужчина.
Авиаудар по Харькову — что известно
Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия из трех взрывов из-за авиаударов, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение. Также в городе раздавались взрывы из-за ракет С-300.
Известно, что у части харьковчан отсутствует электроснабжение. Это следствие российского удара по городу. Также была остановлена работа городского метрополитена. По состоянию на вечер работа подземки была возобновлена.
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