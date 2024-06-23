Обстріл Харкова сьогодні, 23 червня — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Харкова у неділю, 23 червня. Місто знову опинилося під ударами ворожих бомб.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Реакція Зеленського на обстріл Харкова

Глава держави наголосив, що уже отримав усі доповіді. За його словами, наразі відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби працюють на місцях та допомагають людям.

"Частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро. Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів — це те, що точно зможе зупинити російських терористів", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання. Також у місті лунали вибухи через ракети С-300.

Відомо, що у частини харків'ян відсутнє електропостачання. Це наслідок російського удару по місту.

Згодом у місті зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Ворог травмував десять людей та вбив одного цивільного.