Авіаудар по Харкову — кількість жертв зросла

Глава ХОВА Олег Синєгубов. Джерело: скриншот

Кількість жертв внаслідок серії авіаударів по Харкову у неділю, 23 червня, склала 11 постраждалих осіб. Всі постраждалі віком від 1 5 до 63 років.

Про це заявив глава ХОВА Олег Синєгубов.

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Урядовець заявив, що загалом було зафіксовано понад три удари керованими авіабомбами. Внаслідок вибухів в Холодногірському районі зруйновано двоє будинків у приватному секторі, а в Київському районі міста одна бомба влучила в промислову зону.

"У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджено фасади будівель", — зазначив Синєгубов і додав, що досі тривають роботи з відновлення електроенергії в місті.

Також він повідомив, що всіх постраждалих було невідкладно ушпиталено. Одна людина досі перебуває у важкому стані. Інші — в середньому. Також загинув 73-річний чоловік.

Авіаудар по Харкову — що відомо

Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання. Також у місті лунали вибухи через ракети С-300.

Відомо, що у частини харків'ян відсутнє електропостачання. Це наслідок російського удару по місту. Також було зупинено роботу міського метрополітену. Станом на вечір роботу підземки було відновлено.