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Сколько времени уйдет на восстановление Харьковской ТЭЦ-5 после обстрелов РФ

26 марта 2024 05:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько времени уйдет на восстановление Харьковской ТЭЦ-5 после обстрелов РФ
Харьковская ТЭЦ-5 после удара России. Фото: instagram.com/libkos
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На восстановление Харьковской теплоэлектроцентрали, по которой попали российские захватчики в пятницу, 22 марта, уйдет несколько лет. Это восстановление по масштабам сродни новому строительству.

Об этом сообщает Суспільне в понедельник, 25 марта, ссылаясь на пресс-службу ТЭЦ-5.

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"Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. Но, по мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это крайне трудоемкий и затратный процесс, сравнимый с новым строительством", — отметили в пресс-службе.

Что известно о Харьковской ТЭЦ-5

Как известно, Харьковская ТЭЦ-5, расположенная вблизи Подворок в Харьковском районе, является второй по мощности среди украинских теплоэлектроцентралей после Киевской ТЭЦ-5.

Основное предназначение этой ТЭЦ — обеспечение электроэнергией и теплом жителей и предприятий в Харькове.

Харьковская ТЭЦ-5
Харьковская ТЭЦ-5. Фото: wikipedia.org

Напомним, что российские оккупанты в пятницу, 22 марта, разрушили Харьковскую ТЭЦ-5. Так, Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

Также мы писали, что в результате атаки жители Харькова остались без электроснабжения. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, когда в городе может улучшиться ситуация со светом. По словам мэра города Игоря Терехова, более 60% горожан оставались без света.

Добавим, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в понедельник, 25 марта, показал, как выглядит обесточенный Харьков.

Харьков
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ТЭЦ
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Россия
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