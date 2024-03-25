Терехов розповів, як у Харкові вирішуватимуть проблеми зі світлом та опаленням

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара

Російські окупанти 22 березня знищили основні енергетичні об'єкти Харкова, через які живилося місто. Понад 60% містян залишалися без світла. Аби зменшити навантаження на енергосистему, місцева влада вирішила достроково завершити опалювальний сезон.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram в понеділок, 25 березня.

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Російські загарбники 22 березня влаштували масований комбінований удар по Україні. Ця атака стала одним із наймасштабніших обстрілів по енергетиці, зокрема у Харкові.

За словами Терехова, всі ці дні комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки тієї атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках. Попри їхні успіхи, дефіцит електроенергії все ще відчутний.

"Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян", — йдеться у повідомленні.

Мер Харкова наголосив, що відключати теплопостачання почнуть із завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці для цього сприятлива.

Яка ситуація в Харкові з транспортом

Після масованого удару по місту у понеділок, 25 березня, у Харкові вдалося запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом у 20 хвилин. Разом з тим потужностей для наземного електротранспорту ще не вистачає.

Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси.

"Дякую за роботу комунальникам, енергетикам, транспортникам, завдяки яким Харків живе і працює навіть за таких умов!" — наголосив Терехов.

Що відомо про обстріли Харкова 22 березня

Нагадаємо, 22 березня у Харкові та області пролунали вибухи. Росія завдала удару по критичній інфраструктурі міста. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

Через ворожу атаку у місті майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. Також не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення живлення критичної інфраструктури міста, а потім подача електрики містянам.

За словами Терехова, станом на вечір 24 березня після російського обстрілу в місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%