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Сколько переселенцев проживает в Харькове — данные от мэрии города

5 июня 2024 16:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сколько переселенцев в Харькове - данные от мэрии города
Прохожие на улице Сумской в Харькове. Фото иллюстративное: Василий Голосный
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове по состоянию на 1 июня 2024 года зарегистрировано почти 200 тысяч переселенцев. Подавляющее число внутренне перемещенных лиц из Харьковской и Донецкой областей.

Такие данные приводят в пресс-службе мэрии города в среду, 5 июня.

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Сколько переселенцев проживает в Харькове

В Харькове сейчас зарегистрированы в качестве переселенцев:

  • свыше 11 тыс. человек с инвалидностью;
  • свыше 28 тыс. детей;
  • 51 тыс. пенсионеров.

Также пособие на проживание получают 44 тыс. человек.

харьков
Скриншот сообщения мэрии Харькова

Новости Харькова — последняя информация

Напомним, ранее мэр города Игорь Терехов рассказал, что сейчас в Харькове проживает более миллиона человек, в том числе выехавшие из зон активных боевых действий переселенцы.

Городской голова Харькова также добавил, что в городе хотят построить безопасный подземный городок общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.

Также мы писали о том, где можно в Харькове подзарядить гаджеты, учитывая отключение света.

Украина
Харьков
Донецкая область
переселенцы
ВПЛ
война в Украине
Харьковская область

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