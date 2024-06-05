Сколько переселенцев в Харькове - данные от мэрии города

Прохожие на улице Сумской в Харькове. Фото иллюстративное: Василий Голосный

В Харькове по состоянию на 1 июня 2024 года зарегистрировано почти 200 тысяч переселенцев. Подавляющее число внутренне перемещенных лиц из Харьковской и Донецкой областей.

Такие данные приводят в пресс-службе мэрии города в среду, 5 июня.

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В Харькове сейчас зарегистрированы в качестве переселенцев:

свыше 11 тыс. человек с инвалидностью;

свыше 28 тыс. детей;

51 тыс. пенсионеров.

Также пособие на проживание получают 44 тыс. человек.

Скриншот сообщения мэрии Харькова

Новости Харькова — последняя информация

Напомним, ранее мэр города Игорь Терехов рассказал, что сейчас в Харькове проживает более миллиона человек, в том числе выехавшие из зон активных боевых действий переселенцы.

Городской голова Харькова также добавил, что в городе хотят построить безопасный подземный городок общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.

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