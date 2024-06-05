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Терехов назвал количество людей, проживающих сейчас в Харькове

5 июня 2024 02:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько человек живет в Харькове, несмотря на обстрелы
Мужчина сидит на скамейке на фоне разрушенного обстрелами РФ дома. Фото: livekharkov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в настоящее время в городе проживает более миллиона человек, а также переселенцы с территорий, где ведутся бои. Однако по его словам, многие жители выехали из Харькова из-за усиленных вражеских обстрелов.

Об этом Игорь Терехов рассказал в эфире "Мы-Украина".

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Сколько жителей в Харькове

"Где-то два месяца назад я уже предупреждал весь мир о том, что мы нуждаемся в самой современной защите, в современных системах противовоздушной обороны, потому что в противном случае мы можем превратиться во второе Алеппо. И, к сожалению, статистика это подтверждает, потому что если взять данные об обстрелах города за май, то по Харькову было 76 раз попадания вражеских ракет", — отметил мэр города.

По его словам, российские обстрелы на прошлой неделе, в частности, прилеты по "Эпицентру" и многоэтажки заставили жителей покинуть город.

"Такие мощные обстрелы, которые были на прошлой неделе, имели отражение на настроениях харьковчан. Действительно много людей уехали, но сегодня в Харькове постоянно находится более миллиона жителей города. Кроме этого, очень много людей, переехавших с территорий, где сейчас ведутся активные боевые действия", — добавил Терехов.

Ситуация в Харькове и области сегодня

Ранее мэр Харькова также рассказал, что у города нет ни одного источника собственной генерации электроэнергии. Это связано с серьезным ударом РФ 23 марта по энергетическим объектам.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что Россия в худшем случае может применить в Харькове стратегию, аналогичную сирийскому Алеппо. Тогда благодаря стараниям российской авиации население города сократилось до трети от довоенного уровня.

Также во время обстрелов во вторник, 4 июня, россияне ранили человека в Купянске в Харьковской области.

Харьков
Игорь Терехов
обстрелы
люди
война в Украине
атака
війна

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