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У Харкові на місці зруйнованого будинку знайшли тіло ще одного загиблого, — ДСНС

1 червня 2024 07:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки атаки на багатоповерхівку у Харкові 31 травня — знайшли ще одного загиблого
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Рятувальники знайшли ще одного загиблого внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Харкові у ніч проти п'ятниці, 31 травня. Таким чином, відомо про шістьох загиблих.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області у Telegram. 

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Наслідки атаки на багатоповерхівку у Харкові 31 травня

"Харків. Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявлено тіло ще однієї загиблої людини. Загалом на місці проведення аварійно-пошукових робіт виявлено та вилучено 6 загиблих", — зазначили рятувальники. 

У ДСНС додали, що наразі роботи з ліквідації наслідків обстрілу продовжуються. На місце залучені 70 працівників ДСНС та 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Наслідки атаки на багатоповерхівку у Харкові 31 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Головне управління ДСНС України у Харківській області"

Нагадаємо, що в ніч проти 31 травня російські окупанти завдали удару по району щільної забудови в Харкові. Пізніше загарбники вдарили повторно по багатоповерховому житловому будинку у місті, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Також ми повідомляли, що журналісти помітили, як до завалів проривався 63-річний чоловік, в якого у будинку залишились дружина та дочка. Працівники поліції та рятувальники задля його ж безпеки не пропустили чоловіка до руїн будинку. 

Харків
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