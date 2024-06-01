Наслідки атаки на багатоповерхівку у Харкові 31 травня — знайшли ще одного загиблого

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Рятувальники знайшли ще одного загиблого внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Харкові у ніч проти п'ятниці, 31 травня. Таким чином, відомо про шістьох загиблих.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області у Telegram.

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"Харків. Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявлено тіло ще однієї загиблої людини. Загалом на місці проведення аварійно-пошукових робіт виявлено та вилучено 6 загиблих", — зазначили рятувальники.

У ДСНС додали, що наразі роботи з ліквідації наслідків обстрілу продовжуються. На місце залучені 70 працівників ДСНС та 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Головне управління ДСНС України у Харківській області"

Нагадаємо, що в ніч проти 31 травня російські окупанти завдали удару по району щільної забудови в Харкові. Пізніше загарбники вдарили повторно по багатоповерховому житловому будинку у місті, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Також ми повідомляли, що журналісти помітили, як до завалів проривався 63-річний чоловік, в якого у будинку залишились дружина та дочка. Працівники поліції та рятувальники задля його ж безпеки не пропустили чоловіка до руїн будинку.