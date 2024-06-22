В Харькове возросло количество пострадавших в результате обстрела 22 июня

Терехов назвал новое количество пострадавших в Харькове в результате обстрела
В Харькове возросло количество раненых в результате российского обстрела в субботу, 22 июня. От атаки врага пострадали 52 человека.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Раненые в результате обстрела Харькова
"Пострадавших на эту минуту 52", — рассказал Терехов.
По его словам, из них трое детей.
Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг попал в жилой дом.
Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар по Харькову в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей. Глава ОВА Олег Синегубов показал последствия российского обстрела города.
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