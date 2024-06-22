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Терехов назвал новое количество пострадавших в Харькове в результате обстрела

22 июня 2024 21:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове возросло количество пострадавших в результате обстрела 22 июня
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове возросло количество раненых в результате российского обстрела в субботу, 22 июня. От атаки врага пострадали 52 человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"Пострадавших на эту минуту 52", — рассказал Терехов.

По его словам, из них трое детей.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг попал в жилой дом.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар по Харькову в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей. Глава ОВА Олег Синегубов показал последствия российского обстрела города.

война
Харьков
Украина
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
ранение

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