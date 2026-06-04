Терехов сообщил о последствиях ракетной атаки на Харьков

Атака РФ на Украину. Фото: Reuters/Gleb Garanich

В Харькове зафиксировано попадание баллистической ракеты в Слободском районе города. По данным начальника местной областной военной администрации Олега Синегубова, в результате удара на открытой территории загорелась сухая растительность.

На момент публикации информации о пострадавших не поступало, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова.

Что известно об атаке на Харьков

Олег Синегубов написал, что пожар возник на месте падения ракеты вне жилой застройки. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий удара. Власти продолжают уточнять информацию о масштабах разрушений и возможном ущербе инфраструктуре.

Еще утром 3 июня российские войска уже атаковали Харьков ударными беспилотниками. Взрывы фиксировались в Холодногорском, Основянском и других районах города. Один из дронов попал в частный дом, в результате чего погибла местная жительница. Также под ударами оказались объекты критической и железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, Новини.LIVE писали о новом плане обороны Харьковщины, где перестраивают логистику и усиливают безопасность.

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Также Новини.LIVE сообщали, что на приграничных участках Харьковской области фиксируют активность малых групп российских военных, которые действуют без четкой координации.