Терехов заявил, что РФ 11 раз за неделю обстреляла Харьков

Дата публикации 30 марта 2026 18:50
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Facebook/Харьковский горсовет

Россияне продолжают обстреливать Харьков. Как отметил мэр города Игорь Терехов, враг в течение прошлой недели совершил 11 обстрелов. В результате одной из атак погибла женщина.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на сообщение Игоря Терехова.

Последствия атак на Харьков

Терехов отметил, что за прошедшую неделю Харьков 11 раз оказывался под атаками россиян. Враг бил как ракетами, так и различными типами беспилотников, в частности, "шахедами" и FPV-дронами.

"Под прицелом оказались Немышлянский, Основянский, Слободской, Новобаварский и Холодногорский районы", — отметил мэр города.

Ігор Терехов назвав кількість атак на Харків за тиждень
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Он добавил, что в результате одной из атак пострадала 70-летняя женщина. Она попала в больницу с серьезным ранением и впоследствии скончалась в медицинском учреждении. Кроме того, известно о 29 пострадавших из-за обстрелов, среди которых — ребенок.

Оккупанты целились на железнодорожную инфраструктуру, дома жителей Харькова, автомобили, ресторан и здание яслей-сада. Всего в городе за неделю 61 раз прозвучала воздушная тревога, общей продолжительностью более 80 часов.

"Все коммунальные службы продолжают работать без остановок, оперативно устраняя последствия каждого прилета. Держимся, несмотря на все тревоги, заботимся о собственной безопасности и продолжаем работать ради нашего города", — добавил Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 марта РФ нанесла удар по Киевскому району Харькова. Ракетой оккупанты ударили по дому. В результате обстрела пострадали люди.

Также мы рассказывали о последствиях атаки на Харьков 25 марта. Тогда российские оккупанты обстреляли Холодногорский и Новобаварский районы. Девять человек получили ранения.

Харьков обстрелы Игорь Терехов
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
