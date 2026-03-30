Терехов заявив, що РФ 11 разів за тиждень обстріляла Харків

Росіяни продовжують обстрілювати Харків. Як зазначив мер міста Ігор Терехов, ворог протягом минулого тижня здійснив 11 обстрілів. Внаслідок однієї з атак загинула жінка.

Наслідки атак на Харків

Терехов зауважив, що за минулий тиждень Харків 11 разів опинявся під атаками росіян. Ворог бив як ракетами, так й різними типами безпілотників, зокрема, "шахедами" та FPV-дронами.

"Під прицілом опинилися Немишлянський, Основ'янський, Слобідський, Новобаварський та Холодногірський райони", — зазначив мер міста.

Він додав, що внаслідок однієї з атак постраждала 70-річна жінка. Вона потрапила в лікарню з серйозним пораненням та згодом померла у медичному закладі. Крім того, відомо про 29 постраждалих через обстріли, серед яких — дитина.

Окупанти цілилися на залізничну інфраструктуру, будинки жителів Харкова, автомобілі, ресторан та будівлю ясел-садка. Загалом в місті за тиждень 61 раз пролунала повітряна тривога, загальною тривалістю понад 80 годин.

"Всі комунальні служби продовжують працювати без зупинок, оперативно усуваючи наслідки кожного прильоту. Тримаємося, попри всі тривоги, дбаємо про власну безпеку та продовжуємо працювати заради нашого міста", — додав Терехов.

