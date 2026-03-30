Харків Терехов заявив, що РФ 11 разів за тиждень обстріляла Харків

Терехов заявив, що РФ 11 разів за тиждень обстріляла Харків

Дата публікації: 30 березня 2026 18:50
Терехов заявив, що РФ 11 разів за тиждень обстріляла Харків
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Facebook/Харківська міськрада

Росіяни продовжують обстрілювати Харків. Як зазначив мер міста Ігор Терехов, ворог протягом минулого тижня здійснив 11 обстрілів. Внаслідок однієї з атак загинула жінка.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на повідомлення Ігоря Терехова.

Наслідки атак на Харків

Терехов зауважив, що за минулий тиждень Харків 11 разів опинявся під атаками росіян. Ворог бив як ракетами, так й різними типами безпілотників, зокрема, "шахедами" та FPV-дронами.

"Під прицілом опинилися Немишлянський, Основ'янський, Слобідський, Новобаварський та Холодногірський райони", — зазначив мер міста.

Ігор Терехов назвав кількість атак на Харків за тиждень
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Він додав, що внаслідок однієї з атак постраждала 70-річна жінка. Вона потрапила в лікарню з серйозним пораненням та згодом померла у медичному закладі. Крім того, відомо про 29 постраждалих через обстріли, серед яких — дитина.

Окупанти цілилися на залізничну інфраструктуру, будинки жителів Харкова, автомобілі, ресторан та будівлю ясел-садка. Загалом в місті за тиждень 61 раз пролунала повітряна тривога, загальною тривалістю понад 80 годин.

"Всі комунальні служби продовжують працювати без зупинок, оперативно усуваючи наслідки кожного прильоту. Тримаємося, попри всі тривоги, дбаємо про власну безпеку та продовжуємо працювати заради нашого міста", — додав Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 27 березня РФ завдала удару по Київському району Харкова. Ракетою окупанти вдарили по будинку. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Також ми розповідали про наслідки атаки на Харків 25 березня. Тоді російські окупанти обстріляли Холодногірський та Новобаварський райони. Дев'ятеро людей отримали поранення.

Харків обстріли Ігор Терехов
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
