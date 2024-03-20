В ГСЧС показали последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Российская армия ударила по производственному зданию на территории одного из предприятий Харькова в среду, 20 марта. В результате атаки оккупантов произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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"Сегодня около 13 часов в результате вражеского удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тыс. кв. м", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Спасатели обнаружили на месте происшествия тело погибшего. К тому же есть пять пострадавших. В ГСЧС отметили, что под завалами еще могут находиться люди.

Спасатели на месте обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские оккупанты обстреляли Харьков. Они ударили по одному из районов города.

В результате обстрела в городе возник значительный пожар. На месте происшествия работают все соответствующие экстренные службы и волонтеры, которые пытаются потушить пожар и оказать помощь пострадавшим.

Добавим, начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о трех погибших, но количество жертв и пострадавших может быть гораздо больше. Также известно о пяти пострадавших.