В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, — Синегубов

Олег Синегубов

Сегодня, 1 апреля, около 15:30, в селе Довгаловка Изюмского района Харьковской области 59-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Предмет обнаружили во дворе пострадавшего.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Сейчас медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

"В очередной раз призываю всех помнить о высокой минной опасности в Харьковской области. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС или Нацполицию. Будьте максимально внимательны и осторожны", — подчеркнул Синегубов

Напомним, Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение о трех военнослужащих вооруженных сил российской федерации (ВС рф). Они обвиняются в нарушении законов и обычаев войны с участием группы лиц (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Также мы писали, что 30 марта под председательством заместителя руководителя Харьковской областной прокуратуры состоялось заседание межведомственной рабочей группы в сфере противодействия уголовным правонарушениям, связанным с вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Добавим, 29 марта недалеко от поселка Барвенково Изюмского района Харьковской области легковое авто на грунтовой дороге наехало на противотанковую мину. Два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.