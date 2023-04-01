Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, — Синегубов arrow

В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, — Синегубов

1 апреля 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Олег Синегубов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 апреля, около 15:30, в селе Довгаловка Изюмского района Харьковской области 59-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Предмет обнаружили во дворе пострадавшего.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Подробности

Сейчас медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

"В очередной раз призываю всех помнить о высокой минной опасности в Харьковской области. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС или Нацполицию. Будьте максимально внимательны и осторожны", — подчеркнул Синегубов

Напомним, Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение о трех военнослужащих вооруженных сил российской федерации (ВС рф). Они обвиняются в нарушении законов и обычаев войны с участием группы лиц (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Также мы писали, что 30 марта под председательством заместителя руководителя Харьковской областной прокуратуры состоялось заседание межведомственной рабочей группы в сфере противодействия уголовным правонарушениям, связанным с вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Добавим, 29 марта недалеко от поселка Барвенково Изюмского района Харьковской области легковое авто на грунтовой дороге наехало на противотанковую мину. Два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB