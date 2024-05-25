В Харькове были слышны взрывы — что известно
В Харькове были слышны взрывы. Пока их причины и последствия выясняются.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в субботу, 25 мая.
В Харькове раздавались взрывы
Харьков продолжает находиться под постоянным обстрелом со стороны российских захватчиков. В городе были слышны очередные взрывы. По предварительным данным, враг применил управляемые авиационные бомбы против мирных жителей города.
Городские власти призывают харьковчан осторожничать и находиться в укрытиях, пока угроза не мы.
В городе и области объявлена воздушная тревога. Угроза ракетного удара остается высокой.
Напомним, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.
Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.
Читайте Новини.LIVE!