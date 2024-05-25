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В Харькове были слышны взрывы — что известно

25 мая 2024 16:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове были слышны взрывы — что известно
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: depositphotos.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове были слышны взрывы. Пока их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в субботу, 25 мая.

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Предупреждение о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

В Харькове раздавались взрывы

Харьков продолжает находиться под постоянным обстрелом со стороны российских захватчиков. В городе были слышны очередные взрывы. По предварительным данным, враг применил управляемые авиационные бомбы против мирных жителей города.

Городские власти призывают харьковчан осторожничать и находиться в укрытиях, пока угроза не мы.

В городе и области объявлена воздушная тревога. Угроза ракетного удара остается высокой.

Харьков
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.

Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.

война
Харьков
Украина
обстрелы
ракетный удар
авиабомба

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