В Харькове были слышны взрывы — что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: depositphotos.com

В Харькове были слышны взрывы. Пока их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в субботу, 25 мая.

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В Харькове раздавались взрывы

Харьков продолжает находиться под постоянным обстрелом со стороны российских захватчиков. В городе были слышны очередные взрывы. По предварительным данным, враг применил управляемые авиационные бомбы против мирных жителей города.

Городские власти призывают харьковчан осторожничать и находиться в укрытиях, пока угроза не мы.

В городе и области объявлена воздушная тревога. Угроза ракетного удара остается высокой.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.

Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.