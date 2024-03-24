В Харькове из-за атаки разрушены все подстанции и ТЭЦ — Терехов рассказал о ситуации со светом

Пожар на ТЭЦ в Харькове. Фото: ГСЧС

Харьков постоянно находится под российским огнем. Оккупанты произвели массированный обстрел города в пятницу, 22 марта. В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентраль. На сегодня возобновлено электроснабжение на 40%, а отопление — на 60%.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона в воскресенье, 24 марта.

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Как отметил Терехов, из-за атаки на город пострадала критическая инфраструктура Харькова. Разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентраль из-за этого возникли проблемы с постоянным доступом к свету и отоплению.

"Ответа на вопрос, как долго будут идти восстановительные работы, нет. Ремонтные бригады работают, но очень серьезные разрушения, разрушены все трансформаторные подстанции, разрушены ТЭЦ", — указал мэр.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день электроснабжение возобновили для 40% абонентов, а отопление — для 60%. При этом водоснабжение восстановлено почти полностью, все горожане имеют бесперебойный доступ к воде.

Терехов отметил, что в Харькове действуют почасовые графики отключений.

Напомним, 22 марта Терехов заявил, что в городе раздалось около 15 взрывов. Также в Харькове обнаружили прилеты и проблемы со светом.

Из-за российской ракетной атаки в Харькове почти 700 тысяч жителей были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Также мы писали, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. В первую очередь, продолжается работа над восстановлением критической инфраструктуры города.