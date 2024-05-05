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В Харькове раздаются взрывы

5 мая 2024 14:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове раздаются взрывы
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове в воскресенье, 5 мая, были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"В Харькове слышны взрывы", — написал он.

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Скриншот сообщения Терехова

В то же время председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары по Харькову и району. Он призвал граждан находиться в укрытиях.

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Скриншот сообщения Синегубова

Ранее Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. Защитники предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 14.20 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

тревога 5 мая в Украине
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 5 мая россияне обстреляли "шахедами" частный сектор Основенского района Харькова. В результате атаки в городе повреждены 80 жилых домов.

Также мы писали, что 4 мая российские захватчики сбросили авиационную бомбу на Харьков. Известно о шести пострадавших из-за обстрела.

Харьков
взрыв
обстрелы
война в Украине
авиабомба

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