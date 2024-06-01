Последствия атаки на многоэтажку в Харькове 31 мая — нашли еще одного погибшего

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Спасатели нашли еще одного погибшего в результате российского удара по многоэтажке в Харькове в ночь на пятницу, 31 мая. Таким образом, известно о шести погибших.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Telegram.

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"Харьков. Во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего человека. Всего на месте проведения аварийно-изыскательских работ обнаружено и изъято 6 погибших", — отметили спасатели.

В ГСЧС добавили, что в настоящее время работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются. На место привлечены 70 работников ГСЧС и 12 единиц аварийно-спасательной техники.

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области"

Напомним, что в ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли удар по району плотной застройки в Харькове. Позже захватчики ударили повторно по многоэтажному жилому дому в городе, в результате чего есть погибшие и раненые.

Также мы сообщали, что журналисты заметили, как к завалам прорывался 63-летний мужчина, у которого в доме остались жена и дочь. Работники полиции и спасатели ради его безопасности не пропустили мужчину в руины дома.