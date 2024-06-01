Последствия атаки на многоэтажку в Харькове 31 мая — нашли еще одного погибшего

В Харькове на месте разрушенного дома обнаружили тело еще одного погибшего, — ГСЧС
Спасатели нашли еще одного погибшего в результате российского удара по многоэтажке в Харькове в ночь на пятницу, 31 мая. Таким образом, известно о шести погибших.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Telegram.
Последствия атаки на многоэтажку в Харькове 31 мая
"Харьков. Во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего человека. Всего на месте проведения аварийно-изыскательских работ обнаружено и изъято 6 погибших", — отметили спасатели.
В ГСЧС добавили, что в настоящее время работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются. На место привлечены 70 работников ГСЧС и 12 единиц аварийно-спасательной техники.
Напомним, что в ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли удар по району плотной застройки в Харькове. Позже захватчики ударили повторно по многоэтажному жилому дому в городе, в результате чего есть погибшие и раненые.
Также мы сообщали, что журналисты заметили, как к завалам прорывался 63-летний мужчина, у которого в доме остались жена и дочь. Работники полиции и спасатели ради его безопасности не пропустили мужчину в руины дома.
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