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В Харькове объявили День траура после российской атаки по городу

11 февраля 2024 10:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове объявили День траура после российской атаки по городу
Уничтоженная нефтебаза в результате обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне нанесли очередной удар по Харькову в субботу, 10 февраля. В результате атаки трагически погибли семь человек, а еще 57 ранены. В городе объявили День траура по погибшим 11 февраля.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Во время атаки захватчиков на мирный украинский город пострадали 57 человек, разрушения получила гражданская инфраструктура Харькова, а также враг забрал жизни семи человек. В субботу трагически погибли две семьи, в одной из них было трое детей.

Погибшие от российского удара по Харькову:

  • Путятина Ольга. 35 лет.
  • Путятин Григорий. 38 лет.
  • Путятин Алексей. 7 лет.
  • Путятин Михаил. 4 года.
  • Путятин Павел. 10 месяцев.
  • Манойло Светлана. 65 лет.
  • Манойло Анатолий. 66 лет.

"Сегодня, 11 февраля, в Харькове объявлен День траура. Вечная память всем невинным жертвам этой войны", — написал Синегубов.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Массированный обстрел Харькова 10 февраля

Напомним, Россия атаковала автозаправочную станцию в Харькове. В результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляла 3700 кв. м.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе количество пострадавших в результате ночной атаки российских дронов возросло до 57 человек. Эти люди остались без ничего, поскольку Россия уничтожила их дома.

Впоследствии спасатели обнаружили останки самого младшего ребенка погибшей семьи, однако идентифицировать его на месте не удалось. Температура горения во время пожара была настолько высокой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел.

В результате атаки РФ погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья. Старшему сыну Алексею было 7 лет, среднему Михаилу — почти 4. Самый маленький — Павел, ему было всего 10 месяцев.

война
Харьков
Украина
обстрелы
Олег Синегубов
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погибшие

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