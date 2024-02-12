В Харькове похоронили семью Путятиных, которая погибла в результате вражеской атаки

Прощание с семьей Путятиных в Харькове. Фото: Укринформ

В Харькове похоронили Ольгу и Григория Путятиных с их тремя детьми, которые погибли из-за вражеской атаки БпЛА, в результате чего произошел масштабный пожар, в котором оказалась семья. Известно, что семья погибла в ночь на 10 февраля в собственном доме.

Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 12 февраля.

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Прощание с погибшей семьей

По словам корреспондента издания, семью похоронили на 18-м городском кладбище Харькова.

Прощание с семьей Путятиных в Харькове. Фото: Укринформ

Проститься с погибшими супругами и детьми пришли родственники, друзья, коллеги, одноклассники и соседи. Ольге на момент смерти было 35 лет, а Григорию 38. Три их сына погибли в возрасте семи, четырех лет, младшему было всего 10 месяцев. Самый младший ребенок был похоронен в одной могиле с мамой.

Прощание с семьей Путятиных в Харькове. Фото: Укринформ

"Пусть вся Россия смотрит, что натворила! Я никогда не прощу им. За моих детей, за внуков. Чем они провинились? Чтобы горела Россия так, как мои дети сгорели!.. Я никогда не прощу, хоть сама родилась в России", — заявила мать Григория Татьяна Путятина во время похорон своих родных.

Дом семьи, сгоревший в результате российской атаки. Фото: Укринформ

По словам заместителя руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Сузого, Ольга Путятина работала в прокуратуре с 2012 года, а в 2016 году ушла в декретный отпуск.

"Очень добрый, отзывчивый человек. Мы все шокированы тем, что произошло", — отметил Сузый.

Прощание с семьей Путятиных в Харькове. Фото: Укринформ

Что известно об атаке оккупантов на Харьков в ночь на 10 февраля

Напомним, Россия атаковала Харьков ударными дронами в ночь на 10 февраля. Из-за обстрела погибли семь человек, среди которых трое детей.

Уже 11 февраля в Харькове объявили день траура по погибшим в результате российских обстрелов 10 февраля.

Отметим, что в Харькове пострадавшие от пожара отказались заселяться в общежития, ведь родные и соседи сразу предложили приютить их. Также неравнодушные горожане оказывают такое количество помощи, что ее не успевают принимать.