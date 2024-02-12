У Харкові поховали родину Путятіних, яка загинула внаслідок ворожої атаки

Прощання з родиною Путятіних у Харкові. Фото: Укрінформ

У Харкові поховали Ольгу та Григорія Путятіних з їхніми трьома дітьми, які загинули через ворожу атаку БпЛА, внаслідок чого сталася масштабна пожежа, в якій опинилася родина. Відомо, що сім'я загинула в ніч проти 10 лютого у власному будинку.

Про це повідомляє Укрінформ в понеділок, 12 лютого.

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Прощання із загиблою родиною

За словами кореспондента видання, родину поховали на 18-му міському цвинтарі Харкова.

Прощання з родиною Путятіних у Харкові. Фото: Укрінформ

Попрощатися із загиблим подружжям та дітьми прийшли родичі, друзі, колеги, однокласники та сусіди. Ользі на момент смерті було 35 років, а Григорію 38. Три їхні сини загинули у віці семи, чотирьох років, найменшому було лише 10 місяців. Наймолодшу дитину було поховано в одній могилі з мамою.

Прощання з родиною Путятіних у Харкові. Фото: Укрінформ

"Хай уся Росія дивиться, що накоїла! Я ніколи не пробачу їм. За моїх дітей, за онуків. Чим вони завинили? Щоб горіла Росія так, як мої діти згоріли!.. Я ніколи не пробачу, хоч сама народилася в Росії", — заявила мати Григорія Тетяна Путятіна під час поховання своїх рідних.

Будинок родини, який згорів внаслідок російської атаки. Фото: Укрінформ

За словами заступника керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Сузого, Ольга Путятіна працювала в прокуратурі з 2012 року, а в 2016 році пішла у декретну відпустку.

"Дуже добра, чуйна людина. Ми всі шоковані тим, що сталося", — зауважив Сузий.

Прощання з родиною Путятіних у Харкові. Фото: Укрінформ

Що відомо про атаку окупантів на Харків у ніч проти 10 лютого

Нагадаємо, Росія атакувала Харків ударними дронами в ніч проти 10 лютого. Через обстріл загинуло семеро людей, серед яких троє дітей.

Вже 11 лютого в Харкові оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу 10 лютого.

Зазначимо, що в Харкові постраждалі від пожежі відмовилися заселятися до гуртожитків, адже рідні та сусіди одразу запропонували прихистити їх. Також небайдужі містяни надають таку кількість допомоги, що її не встигають приймати.