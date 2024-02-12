Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові поховали родину Путятіних, яка загинула внаслідок ворожої атаки arrow

У Харкові поховали родину Путятіних, яка загинула внаслідок ворожої атаки

12 лютого 2024 19:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харкові поховали родину Путятіних, яка загинула внаслідок ворожої атаки
Прощання з родиною Путятіних у Харкові. Фото: Укрінформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові поховали Ольгу та Григорія Путятіних з їхніми трьома дітьми, які загинули через ворожу атаку БпЛА, внаслідок чого сталася масштабна пожежа, в якій опинилася родина. Відомо, що сім'я загинула в ніч проти 10 лютого у власному будинку.

Про це повідомляє Укрінформ в понеділок, 12 лютого.

Читайте також:

Прощання із загиблою родиною

За словами кореспондента видання, родину поховали на 18-му міському цвинтарі Харкова.

родина Путятіних, яка загинула внаслідок атаки РФ
Прощання з родиною Путятіних у Харкові. Фото: Укрінформ

Попрощатися із загиблим подружжям та дітьми прийшли родичі, друзі, колеги, однокласники та сусіди. Ользі на момент смерті було 35 років, а Григорію 38. Три їхні сини загинули у віці семи, чотирьох років, найменшому було лише 10 місяців. Наймолодшу дитину було поховано в одній могилі з мамою. 

родина Путятіних, яка загинула внаслідок атаки РФ
Прощання з родиною Путятіних у Харкові. Фото: Укрінформ

"Хай уся Росія дивиться, що накоїла! Я ніколи не пробачу їм. За моїх дітей, за онуків. Чим вони завинили? Щоб горіла Росія так, як мої діти згоріли!.. Я ніколи не пробачу, хоч сама народилася в Росії", — заявила мати Григорія Тетяна Путятіна під час поховання своїх рідних.

родина Путятіних, яка загинула внаслідок атаки РФ
Будинок родини, який згорів внаслідок російської атаки. Фото: Укрінформ

За словами заступника керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Сузого, Ольга Путятіна працювала в прокуратурі з 2012 року, а в 2016 році пішла у декретну відпустку. 

"Дуже добра, чуйна людина. Ми всі шоковані тим, що сталося", — зауважив Сузий. 

родина Путятіних, яка загинула внаслідок атаки РФ
Прощання з родиною Путятіних у Харкові. Фото: Укрінформ

Що відомо про атаку окупантів на Харків у ніч проти 10 лютого

Нагадаємо, Росія атакувала Харків ударними дронами в ніч проти 10 лютого. Через обстріл загинуло семеро людей, серед яких троє дітей. 

Вже 11 лютого в Харкові оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу 10 лютого.

Зазначимо, що в Харкові постраждалі від пожежі відмовилися заселятися до гуртожитків, адже рідні та сусіди одразу запропонували прихистити їх. Також небайдужі містяни надають таку кількість допомоги, що її не встигають приймати. 

смерть
Харків
пожежа
безпілотники
люди
поховання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі