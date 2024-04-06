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В Харькове простились со спасателями, которые погибли от удара шахедом

6 апреля 2024 17:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове простились со спасателями, которые погибли от удара шахедом
Прощание со спасателями. Фото: ГСЧС Украины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове в субботу, 6 апреля, прошло прощание со спасателями, которые погибли от российского удара шахедом. В последний путь их провели под звуки сирен.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Прощание со спасателями в Харькове 6 апреля

Известно, что главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко погибли при исполнении служебных обязанностей.

удар по Харькову 4 апреля
Погибший спасатель. Фото: ГСЧС
удар по Харькову 4 апреля
Погибший спасатель. Фото: ГСЧС
удар по Харькову 4 апреля
Погибший спасатель. Фото: ГСЧС

Бойцы ГСЧС прибыли на место российского удара, чтобы спасти гражданских — тогда оккупанты совершили повторный обстрел, нарушая все существующие конвенции и доктрины.

"Каждый из них имел за плечами немалый опыт работы. У каждого были дети, жены, родители", — отметили в пресс-службе.

Последний почет погибшим героям пришли отдать близкие, родные, товарищи и собратья. Спасателей провели под прощальные звуки пожарных сирен.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью 4 апреля оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харькову. Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Позже стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек.

Харьков
ГСЧС
обстрелы
похороны
спасатели
война в Украине

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