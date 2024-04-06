У Харкові попрощалися з рятувальниками, що загинули від удару шахедом

Прощання з рятувальниками. Фото: ДСНС України

У Харкові в суботу, 6 квітня, відбулося прощання з рятувальниками, які загинули від російського удару "шахедом". В останню путь їх провели під звуки сирен.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Прощання з рятувальниками у Харкові 6 квітня

Відомо, що головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко загинули під час виконання службових обов’язків.

Загиблий рятувальник. Фото: ДСНС

Загиблий рятувальник. Фото: ДСНС

Загиблий рятувальник. Фото: ДСНС

Бійці ДСНС прибули на місце російського удару, аби врятувати цивільних — тоді окупанти здійснили повторний обстріл, порушуючи всі існуючі конвенції й доктрини.

"Кожен з них мав за плечима чималий досвід роботи. У кожного були діти, дружини, батьки", — зауважили в пресслужбі.

Останню шану загиблим героям прийшли віддати близькі, рідні, товариші та побратими. Рятувальників провели під прощальні звуки пожежних сирен.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі 4 квітня окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову. Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей.