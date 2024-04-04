В Харькове прогремели мощные взрывы
Взрывы в Харькове раздались днем, 4 апреля. Российские оккупанты наносят удары по городу.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове
"В Харькове взрывы! Будьте осторожны", — заявил Терехов.
По словам Синегубова, оккупанты наносят удары.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.
Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.
Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.
В МВД назвали имена погибших спасателей.
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