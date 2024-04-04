В Харькове прогремели мощные взрывы

Ракета в небе. Фото: EPA

Взрывы в Харькове раздались днем, 4 апреля. Российские оккупанты наносят удары по городу.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"В Харькове взрывы! Будьте осторожны", — заявил Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

По словам Синегубова, оккупанты наносят удары.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

В МВД назвали имена погибших спасателей.