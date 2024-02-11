В Харькове раздался громкий взрыв
Российские захватчики атакуют Харьков ракетами вечером в воскресенье, 11 февраля. В городе слышны взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Взрыв в Харькове 11 февраля
"Внимание! Ракетная опасность! Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
Также о взрывах в городе сообщил мэр Игорь Терехов и призвал быть осторожными.
В то же время об опасности для харьковчан предупредили Воздушные силы.
Напомним, в результате атаки Харькова погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья - муж и трое детей.
Также мы писали, что в городе 11 февраля объявили День траура по погибшим в результате российской атаки. Известно о семи погибших и 57 раненых из-за ударов дронов вечером 9 февраля.
Кроме того, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какими ракетами россияне атаковали Харьков. По его словам, вооружение поступило врагу из Северной Кореи.
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