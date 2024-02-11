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В Харькове раздался громкий взрыв

11 февраля 2024 23:06
обновлено: 23:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове раздался громкий взрыв
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики атакуют Харьков ракетами вечером в воскресенье, 11 февраля. В городе слышны взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Взрыв в Харькове 11 февраля

"Внимание! Ракетная опасность! Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Синегубова

Также о взрывах в городе сообщил мэр Игорь Терехов и призвал быть осторожными.

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Скриншот сообщения Терехова

В то же время об опасности для харьковчан предупредили Воздушные силы.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, в результате атаки Харькова погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья - муж и трое детей.

Также мы писали, что в городе 11 февраля объявили День траура по погибшим в результате российской атаки. Известно о семи погибших и 57 раненых из-за ударов дронов вечером 9 февраля.

Кроме того, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какими ракетами россияне атаковали Харьков. По его словам, вооружение поступило врагу из Северной Кореи.

Харьков
взрыв
ракеты
война в Украине
атака

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