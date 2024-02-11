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У Харкові пролунав гучний вибух

11 лютого 2024 23:06
оновлено: 23:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові пролунав гучний вибух
Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники атакують Харків ракетами увечері в неділю, 11 лютого. У місті чутно вибухи.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Увага! Ракетна небезпека! Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Синєгубова

Також про вибухи у місті повідомив мер Ігор Терехов та закликав бути обережними.

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Скриншот допису Терехова

Водночас про небезпеку для харків'ян попередили Повітряні сили.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, внаслідок атаки Харкова загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна і її сім'я — чоловік та троє дітей.

Також ми писали, що у місті 11 лютого оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Відомо про сім загиблих та 57 поранених через удари дронів увечері 9 лютого.

Крім того, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, якими ракетами росіяни атакували Харків. За його словами, озброєння надійшло ворогу з Північної Кореї.

Харків
вибух
ракети
війна в Україні
атака

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