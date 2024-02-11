У Харкові пролунав гучний вибух

Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos

Російські загарбники атакують Харків ракетами увечері в неділю, 11 лютого. У місті чутно вибухи.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Вибух в Харкові 11 лютого

"Увага! Ракетна небезпека! Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Синєгубова

Також про вибухи у місті повідомив мер Ігор Терехов та закликав бути обережними.

Скриншот допису Терехова

Водночас про небезпеку для харків'ян попередили Повітряні сили.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, внаслідок атаки Харкова загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна і її сім'я — чоловік та троє дітей.

Також ми писали, що у місті 11 лютого оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Відомо про сім загиблих та 57 поранених через удари дронів увечері 9 лютого.

Крім того, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, якими ракетами росіяни атакували Харків. За його словами, озброєння надійшло ворогу з Північної Кореї.