У Харкові пролунав гучний вибух
Російські загарбники атакують Харків ракетами увечері в неділю, 11 лютого. У місті чутно вибухи.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Вибух в Харкові 11 лютого
"Увага! Ракетна небезпека! Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні.
Також про вибухи у місті повідомив мер Ігор Терехов та закликав бути обережними.
Водночас про небезпеку для харків'ян попередили Повітряні сили.
Нагадаємо, внаслідок атаки Харкова загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна і її сім'я — чоловік та троє дітей.
Також ми писали, що у місті 11 лютого оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Відомо про сім загиблих та 57 поранених через удари дронів увечері 9 лютого.
Крім того, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, якими ракетами росіяни атакували Харків. За його словами, озброєння надійшло ворогу з Північної Кореї.
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