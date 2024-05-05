В Харькове произошло попадание в частный дом, количество раненых растет, — Терехов

Медики на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в воскресенье, 5 мая, атаковали центральную часть Харькова. Число пострадавших в результате обстрела увеличилось до пяти.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Атака на Харьков 5 мая

"Увеличивается количество раненых. Сейчас их уже пятеро", — отметил Терехов.

По его словам, также в результате российских обстрелов произошло попадание в частный дом. Там пострадали два человека.

Скриншот сообщения Терехова

По данным корреспондента Суспільного, один из снарядов попал в частном секторе возле зоны отдыха в центре города. Боеприпас попал между домами, в результате чего взрывная волна частично обвалила их оба. Еще в одном доме, расположенном напротив, выбило окна.

Напомним, днем 5 мая в Харькове раздавались взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.

Впоследствии мэр города сообщил, что россияне ударили по центральной части. А глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.

Кроме того, враг атаковал Харьков дронами-камикадзе в ночь на Пасху. В результате были повреждены 80 частных домов.