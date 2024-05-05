В Харькове произошло попадание в частный дом, количество раненых растет, — Терехов
Российские войска в воскресенье, 5 мая, атаковали центральную часть Харькова. Число пострадавших в результате обстрела увеличилось до пяти.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Атака на Харьков 5 мая
"Увеличивается количество раненых. Сейчас их уже пятеро", — отметил Терехов.
По его словам, также в результате российских обстрелов произошло попадание в частный дом. Там пострадали два человека.
По данным корреспондента Суспільного, один из снарядов попал в частном секторе возле зоны отдыха в центре города. Боеприпас попал между домами, в результате чего взрывная волна частично обвалила их оба. Еще в одном доме, расположенном напротив, выбило окна.
Напомним, днем 5 мая в Харькове раздавались взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.
Впоследствии мэр города сообщил, что россияне ударили по центральной части. А глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.
Кроме того, враг атаковал Харьков дронами-камикадзе в ночь на Пасху. В результате были повреждены 80 частных домов.
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