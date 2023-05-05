Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове будут судить директора КП за растрату средств arrow

В Харькове будут судить директора КП за растрату средств

5 мая 2023 14:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове будут судить директора КП за растрату средств
Сотрудник прокуратуры стоит вместе с подозреваемым. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника коммунального предприятия по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Материалы следствия

По данным следствия, в 2020 году между коммунальным предприятием и ООО был заключен договор о поставках электрической энергии. В течение года начальник коммунального предприятия заключал дополнительные соглашения с ООО о повышении стоимости электрической энергии, несмотря на отсутствие соответствующего повышения цен на рынке.

"Это привело к безосновательному перечислению на счет ООО-поставщика средств коммунального предприятия на общую сумму почти 350 тыс. грн", — рассказывают правоохранители.

Дело будут рассматривать в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Досудебное расследование проводили следователи СО ОП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение — Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, в Харькове СБУ задержала прокурора, который выманивал деньги у потерпевших . Сотрудники СБУ установили, что он требовал 35 тыс. долларов от потерпевшего по делу о мошеннических действиях с коммерческой недвижимостью. За эту сумму прокурор обещал мужчине дать "толчок" в расследовании дела, наложить арест на имущество и провести ряд экспертиз.

Также мы писали, что Харьковская мэрия незаконно отдала под частную застройку земли возле Саржиного Яра. Шевченковской окружной прокуратурой г. Харькова в суд направлено пять исковых заявлений в интересах государства в Харьковский городской совет о признании противоправными и отмене решений органа местного самоуправления. Мэрия отдала под застройку частными домами пять участков общей стоимостью 10 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас