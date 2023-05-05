В Харькове будут судить директора КП за растрату средств

Сотрудник прокуратуры стоит вместе с подозреваемым. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника коммунального предприятия по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

По данным следствия, в 2020 году между коммунальным предприятием и ООО был заключен договор о поставках электрической энергии. В течение года начальник коммунального предприятия заключал дополнительные соглашения с ООО о повышении стоимости электрической энергии, несмотря на отсутствие соответствующего повышения цен на рынке.

"Это привело к безосновательному перечислению на счет ООО-поставщика средств коммунального предприятия на общую сумму почти 350 тыс. грн", — рассказывают правоохранители.

Дело будут рассматривать в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Досудебное расследование проводили следователи СО ОП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение — Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, в Харькове СБУ задержала прокурора, который выманивал деньги у потерпевших . Сотрудники СБУ установили, что он требовал 35 тыс. долларов от потерпевшего по делу о мошеннических действиях с коммерческой недвижимостью. За эту сумму прокурор обещал мужчине дать "толчок" в расследовании дела, наложить арест на имущество и провести ряд экспертиз.

Также мы писали, что Харьковская мэрия незаконно отдала под частную застройку земли возле Саржиного Яра. Шевченковской окружной прокуратурой г. Харькова в суд направлено пять исковых заявлений в интересах государства в Харьковский городской совет о признании противоправными и отмене решений органа местного самоуправления. Мэрия отдала под застройку частными домами пять участков общей стоимостью 10 млн грн.