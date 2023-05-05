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У Харкові судитимуть директора КП за розтрату коштів

5 травня 2023 14:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові судитимуть директора КП за розтрату коштів
Працівник прокуратури стоїть разом з підозрюваним. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника комунального підприємства за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України). 

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали слідства 

За даними слідства, у 2020 році між комунальним підприємством та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії. Протягом року начальник комунального підприємства укладав додаткові угоди з ТОВ про підвищення вартості електричної енергії попри відсутність відповідного підвищення цін на ринку.

"Це призвело до безпідставного перерахування на рахунок ТОВ-постачальника коштів комунального підприємства на загальну суму майже 350 тис. грн", — розповідають правоохоронці. 

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала прокурора, який виманював гроші у потерпілих. Співробітники СБУ встановили, що він вимагав 35 тис. доларів від потерпілого у справі про шахрайські дії з комерційною нерухомістю. За цю суму прокурор обіцяв чоловікові дати "поштовх" у розслідуванні справи, накласти арешт на майно та провести низку експертиз.

Також ми писали про те, що Харківська мерія незаконно віддала під приватну забудову землі біля Саржиного Яру. Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено п’ять позовних заяв в інтересах держави до Харківської міської ради про визнання протиправними і скасування рішень органу місцевого самоврядування. Мерія віддала під забудову приватними будинками п'ять ділянок загальною вартістю 10 млн грн.

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