В Харькове и пригороде слышны взрывы
В Харькове и пригороде в воскресенье, 12 мая, раздаются звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы в Харькове 12 мая
"Оккупанты наносят удары. Харьков и пригород: будьте осторожны!" — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы предупреждали о значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях. Также была зафиксирована активность разведывательных БпЛА.
По состоянию на 16:30 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и Крыму.
Напомним, вчера в Харькове раздался взрыв. По словам мэра города Игоря Терехова, было зафиксировано попадание.
Также мы писали, что в течение субботы, 11 мая, враг сбросил на Волчанск и населенные пункты около 20 авиационных бомб.
А глава ОВА Олег Синегубов отметил, что в области увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия. В то же время оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения региона.
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