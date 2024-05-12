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В Харькове и пригороде слышны взрывы

12 мая 2024 16:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове и пригороде слышны взрывы
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове и пригороде в воскресенье, 12 мая, раздаются звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"Оккупанты наносят удары. Харьков и пригород: будьте осторожны!" — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Синегубова

Ранее Воздушные силы предупреждали о значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях. Также была зафиксирована активность разведывательных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 16:30 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и Крыму.

тревога 12 мая Харьков
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера в Харькове раздался взрыв. По словам мэра города Игоря Терехова, было зафиксировано попадание.

Также мы писали, что в течение субботы, 11 мая, враг сбросил на Волчанск и населенные пункты около 20 авиационных бомб.

А глава ОВА Олег Синегубов отметил, что в области увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия. В то же время оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения региона.

Харьков
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