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У Харкові та передмісті чутно вибухи

12 травня 2024 16:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові та передмісті чутно вибухи
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові та передмісті в неділю, 12 травня, лунають звуки вибухів. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Вибухи в Харкові 12 травня

"Окупанти завдають ударів. Харків та передмістя: будьте обережні!" — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках. Також було зафіксовано активність розвідувальних БпЛА.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 16:30 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму.

тривога 12 травня Харків
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора у Харкові пролунав вибух. За словами мера міста Ігоря Терехова, було зафіксовано влучання.

Також ми писали, що протягом суботи, 11 травня, ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.

А голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Водночас окупанти продовжують обстріли цивільного населення регіону.

Харків
вибух
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окупанти
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атака

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