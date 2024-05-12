У Харкові та передмісті чутно вибухи

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: Укрінформ

У Харкові та передмісті в неділю, 12 травня, лунають звуки вибухів. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Вибухи в Харкові 12 травня

"Окупанти завдають ударів. Харків та передмістя: будьте обережні!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках. Також було зафіксовано активність розвідувальних БпЛА.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 16:30 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора у Харкові пролунав вибух. За словами мера міста Ігоря Терехова, було зафіксовано влучання.

Також ми писали, що протягом суботи, 11 травня, ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.

А голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Водночас окупанти продовжують обстріли цивільного населення регіону.