У Харкові та передмісті чутно вибухи
У Харкові та передмісті в неділю, 12 травня, лунають звуки вибухів. В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Вибухи в Харкові 12 травня
"Окупанти завдають ударів. Харків та передмістя: будьте обережні!" — йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках. Також було зафіксовано активність розвідувальних БпЛА.
Станом на 16:30 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму.
Нагадаємо, вчора у Харкові пролунав вибух. За словами мера міста Ігоря Терехова, було зафіксовано влучання.
Також ми писали, що протягом суботи, 11 травня, ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.
А голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Водночас окупанти продовжують обстріли цивільного населення регіону.
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