В Харькове продолжается ликвидация последствий атаки РФ — под завалами предприятия могут быть люди

Спасатели тушат пожар на предприятии в Харькове. Фото: ГСЧС

Враг совершил очередную атаку на Харьков в среду, 20 марта. В результате обстрела на местном предприятии возник масштабный пожар, где продолжается разбор завалов. Спасатели полагают, что под обломками конструкций могут быть люди.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

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Как указывают в МВД, в Харькове пожарные потушили пожар на гражданском производственном предприятии, возникший в результате российских обстрелов. Как известно, площадь возгорания составила около 10 тыс. кв.м.

"В настоящее время спасатели проводят разбор конструкций и расчищают остатки сгоревших изделий из бумаги и ткани", — говорится в сообщении.

Спасатели предполагают, что под завалами могут находиться люди.

Поврежденное предприятие в результате обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Спасатель на предприятии в Харькове. Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС. Фото: ГСЧС

Разрушение на предприятии в Киеве. Фото: ГСЧС

Скриншот поста МВД

Напомним, российские оккупанты днем, 20 марта, обстреляли Харьков. Они ударили по одному из районов города.

В результате атаки повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. Число раненых по состоянию на утро 21 марта составляло десять человек и погибли еще пять человек.

Также мы писали, что 22 марта в Харькове объявили День траура по погибшим из-за российской атаки.