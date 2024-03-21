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У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — під завалами підприємства досі можуть бути люди

21 березня 2024 18:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — під завалами підприємства досі можуть бути люди
Рятувальники гасять пожежу на підприємстві у Харкові. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог здійснив чергову атаку на Харків в середу, 20 березня. В результаті обстрілу на місцевому підприємстві виникла масштабна пожежа, де досі триває розбір завалів. Рятувальники вважають, що під уламками конструкцій можуть бути люди.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.

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Як вказують у МВС, в Харкові вогнеборці загасили пожежу на цивільному виробничому підприємстві, яка виникла внаслідок російського обстрілу. Як відомо, площа займання склала близько 10 тис. кв.м.

"Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій та розчищають залишки згорілих виробів з паперу та тканини", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники припускають, що під завалами можуть бути люди.

Пошкоджене підприємство внаслідок обстрілу Харкова
Пошкоджене підприємство внаслідок обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
Рятувальник на підприємстві у Харкові
Рятувальник на підприємстві у Харкові. Фото: ДСНС
Співробітники ДСНС
Співробітники ДСНС. Фото: ДСНС
Руйнування на підприємстві у Харкові
Руйнування на підприємстві у Харкові. Фото: ДСНС
Скриншот допису МВС
Скриншот допису МВС

Нагадаємо, російські окупанти вдень, 20 березня, обстріляли Харків. Вони вдарили по одному з районів міста. 

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цивільного підприємства, автомобілі. Кількість поранених станом на ранок 21 березня становила десять осіб, а загинули ще п'ятеро людей.

Також ми писали, що 22 березня у Харкові оголосили День жалоби за загиблими через російську атаку.

війна
Харків
пожежа
ДСНС
Україна
обстріли
рятувальники
атака

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