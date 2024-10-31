Атака на Харьков 30 октября из-под завалов достали тело ребенка

В Харькове из-под завалов достали тело 15-летнего ребенка — видео
В Харькове из-под завалов разрушенного дома в результате удара российских войск извлекли тело 15-летнего мальчика. Пока известно уже о трех погибших.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
Атака на Харьков 30 октября
В Харькове ведется разбор завалов жилого дома в Салтовском районе. В результате российского удара по городу в среду, 30 октября, погибли уже три человека.
Недавно из-под завалов извлекли тело 15-летнего мальчика.
Напомним, 30 октября управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Харькове, уничтожив по меньшей мере два этажа — третий и четвертый.
Известно, что вместе с 15-летним мальчиком погибли еще два человека. Еще 35 получили ранения.
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