Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове из-под завалов достали тело третьей жертвы атаки

В Харькове из-под завалов достали тело третьей жертвы атаки

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 21:00
В Харькове спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Атака на Харьков 7 июня

В Харькове в среду, 11 июня, спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов. Это женщина, которая погибла в результате российского удара по городу в ночь на 7 июня.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Харьков 7 июня

"Из-под завалов деблокировали еще одно тело женщины. Поисковая операция продолжается", — говорится в сообщении.

null
Скриншот поста Терехова

Напомним, 7 июня оккупанты ударили по предприятию в Харькове. Тогда спасатели начали поиск работников, которые оказались заблокированными под обломками.

Сегодня из помещений подвала производственного корпуса спасатели достали тело погибшей, а затем на территории предприятия обнаружили еще одну жертву.

Харьков Игорь Терехов спасатели война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации