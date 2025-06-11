В Харькове спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС

В Харькове в среду, 11 июня, спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов. Это женщина, которая погибла в результате российского удара по городу в ночь на 7 июня.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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"Из-под завалов деблокировали еще одно тело женщины. Поисковая операция продолжается", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Терехова

Напомним, 7 июня оккупанты ударили по предприятию в Харькове. Тогда спасатели начали поиск работников, которые оказались заблокированными под обломками.

Сегодня из помещений подвала производственного корпуса спасатели достали тело погибшей, а затем на территории предприятия обнаружили еще одну жертву.