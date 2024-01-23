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В Харькове из-под завалов вытащили мужчину

23 января 2024 12:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове из-под завалов вытащили мужчину
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские захватчики обстреляли Харьков 23 января. В городе повреждены жилые дома, сгорели гражданские автомобили и есть пострадавшие среди местных жителей. В одной из многоэтажек полностью разрушен подъезд. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину.

Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.

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В результате российских обстрелов 23 января в Харькове разрушилась многоэтажка. В городе около 42 человек пострадали и 4  погибших из-за атаки РФ. Спасателям удалось извлечь из-под завалов мужчину, выжившего после массированного удара по Харькову. Пострадавший отметил, что под завалами все еще находятся его жена и ребенок.

"Из-под завалов вытащили мужчину. Жив. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок", — отметил Терехов.

Скриншот сообщения Терехова
Скриншот поста Терехова

Ракетный обстрел Харькова 23 января

Россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

В результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света остались почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Число погибших в Харькове увеличилось до 4 человек: 2 мужчин и 2 женщины, а травмированы еще 42 человека, среди них 3 несовершеннолетних девушки 11, 14, 17 лет и полицейский. Россияне нанесли удар по Харькову ракетами Х-22.

война
Харьков
ГСЧС
Украина
обстрелы
Игорь Терехов
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