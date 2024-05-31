В Харькове нашли тело еще одного погибшего человека в результате ночной атаки
В Харькове снова возросло количество погибших в результате ночного обстрела. Под ударом врага была многоэтажка.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 31 мая.
Российский обстрел Харькова
"Количество погибших возросло до шести", — говорится в сообщении.
Обстрел многоэтажки в Харькове
Напомним, поздно вечером 30 мая российские оккупанты нанесли удар по району плотной застройки в Харькове. В городе были слышны взрывы.
Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по многоэтажному жилому дому в Харькове.
В результате обстрела есть погибшие и многие раненые, под завалами могут находиться люди. По состоянию на 11:30 количество людей, получивших травмы, возросло до 26.
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