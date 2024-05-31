У Харкові знайшли тіло ще однієї загиблої людини внаслідок нічної атаки
31 травня 2024 15:24
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
У Харкові знову зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу. Під ударом ворога була багатоверхівка.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у п'ятницю, 31 травня.
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"Кількість загиблих зросла до шести", — йдеться у повідомленні.
Обстріл багатоповерхівки в Харкові
Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня російські окупанти завдали удару по району щільної забудови в Харкові. У місті було чутно вибухи.
Згодом окупанти завдали повторного удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові.
Внаслідок обстрілу є загиблі та багато поранених, під завалами можуть перебувати люди. Станом на 11:30 кількість людей, які отримали травми, зросла до 26.
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