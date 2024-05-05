В Харькове возросло количество раненых в результате обстрела
Российские захватчики в воскресенье, 5 мая, нанесли ракетный удар по Харькову. Число пострадавших в результате обстрела возросло до 14 человек.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.
Атака на Харьков 5 мая
"UPD: по состоянию на 18:20 количество травмированных выросло до 14", — говорится в сообщении.
Напомним, днем в Харькове раздавались взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.
Впоследствии мэр города сообщил, что россияне ударили по центральной части. А глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова. Также россияне попали в частный дом в Харькове.
Кроме того, на месте удара погибла собака. Его хозяина госпитализировали. По состоянию на 15:00 было известно о пяти пострадавших из-за атаки на город.
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