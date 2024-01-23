В Харькове возросло количество погибших — спасатели достали тело женщины

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Сегодня, 23 января, в Харькове снова возросло число погибших в результате российского обстрела. Сейчас известно о семи жертвах атаки оккупантов.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Из-под завалов спасатели извлекли тело еще одной погибшей женщины.

"Количество погибших в результате вражеского удара по Харькову увеличилось до семи", — говорится в сообщении.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Добавим, во время утренней ракетной атаки по Харькову жители разрушенных квартир прятались где видели. Взрыв был настолько громкий и мощный, что весь подъезд многоквартирного дома полностью разрушен.