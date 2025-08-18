Российская атака по Харькову — появились фото последствий обстрела 18 августа

Горит здание после атаки после атаки. Фото: Харьковская ОГА

В Харькове продолжаются спасательные работы после массированной атаки дронами-камикадзе, которую Россия осуществила утром 18 августа по Индустриальному району города. Сейчас стало известно, что в результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама

Читайте также:

В результате атаки по Харькову погиб ребенок

По официальным данным, в результате удара погибли три человека. Среди них - 1,5-летняя девочка, тело которой спасатели достали из-под завалов жилого дома. Еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести, часть пострадавших госпитализировали.

Обломки от прилетающего самолета. Фото: Харьковская ОГА

Спасатель в разрушенной квартире. Фото: Харьковская ОВА

Под вражеский обстрел попал пятиэтажный многоквартирный дом, куда попали четыре дрона типа "Герань-2". В результате взрывов возникли пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах, обрушились перекрытия, зафиксированы частичные разрушения и обвалы.

Разрушенные дома. Фото: Харьковская ОГА.

Обвал дома. Фото: Харьковская ОГА

По предварительным оценкам, повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей. Кроме того, еще два беспилотника этого же типа упали в Индустриальном районе, однако взрывы пришлись в грунт.

Спасатели продолжают работать на месте трагедии, ликвидируя последствия атаки и ища возможных людей под завалами.

Напомним, в Харькове вечером раздавались мощные взрывы. Российская армия применила баллистику, а ближе к утру 18 августа — ударные дроны. Сейчас работники экстренных служб продолжают разбирать завалы в поисках погибших и пострадавших.