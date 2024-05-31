Обстрел многоэтажки в Харькове 31 мая

В Харькове возросло количество погибших в результате удара по многоэтажке
В Харькове в пятницу, 31 мая, возросло количество погибших в результате российского удара по многоэтажке в Новобаварском районе. Сейчас известно, что враг убил пятерых человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Жертвы в результате обстрела Харькова
"Только что нашли тело еще одного погибшего — в целом, тех, кто потерял жизнь в результате терроризма россиян этой ночью, пятеро", — рассказал Терехов.
Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.
Обстрел многоэтажки в Харькове
Напомним, поздно вечером 30 мая российские оккупанты нанесли удар по району плотной застройки в Харькове. В городе были слышны взрывы.
Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по многоэтажному жилому дому в Харькове.
В результате обстрела есть погибшие и много раненых, под завалами могут находиться еще пять человек. По состоянию на 11:30 количество людей, получивших травмы, возросло до 26.
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