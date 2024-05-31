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В Харькове возросло количество погибших в результате удара по многоэтажке

31 мая 2024 14:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел многоэтажки в Харькове 31 мая
Последствия российского обстрела Харькова. Фото: t.me/suspilne_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове в пятницу, 31 мая, возросло количество погибших в результате российского удара по многоэтажке в Новобаварском районе. Сейчас известно, что враг убил пятерых человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"Только что нашли тело еще одного погибшего — в целом, тех, кто потерял жизнь в результате терроризма россиян этой ночью, пятеро", — рассказал Терехов.

РФ ударила по многоэтажке в Харькове
Последствия российского обстрела Харькова. Фото: t.me/suspilne_kharkiv

Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Обстрел Харькова 31 мая
Последствия российского обстрела Харькова. Фото: t.me/suspilne_kharkiv
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Пост  Терехова. Фото: скриншот

Обстрел многоэтажки в Харькове

Напомним, поздно вечером 30 мая российские оккупанты нанесли удар по району плотной застройки в Харькове. В городе были слышны взрывы.

Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по многоэтажному жилому дому в Харькове.

В результате обстрела есть погибшие и много раненых, под завалами могут находиться еще пять человек. По состоянию на 11:30 количество людей, получивших травмы, возросло до 26.

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Харьков
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Игорь Терехов
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