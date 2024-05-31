Обстріл багатоповерхівки в Харкові 31 травня

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/suspilne_kharkiv

У Харкові в п'ятницю, 31 травня, зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Новобаварському районі. Наразі відомо, що ворог вбив п'ятьох осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"Щойно знайшли тіло ще одного загиблого - загалом, тих, хто втратив життя внаслідок тероризму росіян цієї ночі пʼятеро", — розповів Терехов.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/suspilne_kharkiv

Він додав, що пошуково-рятувальна операція ще триває.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/suspilne_kharkiv

Допис Терехова. Фото: скриншот

Обстріл багатоповерхівки в Харкові

Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня російські окупанти завдали удару по району щільної забудови в Харкові. У місті було чутно вибухи.

Згодом окупанти завдали повторного удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові.

Внаслідок обстрілу є загиблі та багато поранених, під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Станом на 11:30 кількість людей, які отримали травми, зросла до 26.