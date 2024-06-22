Харьков оказался под вражескими обстрелами - момент прилета КАБа

Следствие прилета в Харькове 22 июня. Фото: Сергей Болвинов

В субботу, 22 июня, оккупанты обстреляли Харьков КАБами. В частности, под ударом оказалась гражданская инфраструктура в центре города. В настоящее время сообщают о 37 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник следственного управления Сергей Болвинов в субботу, 22 июня.

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Пострадавшие в результате удара по Харькову 22 июня

Болвинов сообщил, что среди раненых в результате вражеского удара по Харькову есть две несовершеннолетние девочки 12 и 13 лет, одна из них находится в тяжелом состоянии. Еще два человека погибли на месте после атаки российского КАБа на проспекте Гагарина — мужчина, который проходил мимо дома и оказался в эпицентре взрыва и находившаяся на троллейбусной остановке женщина.

"В общей сложности в результате обстрела вблизи автовокзала ранены 37 человек. Трое из них в тяжелом состоянии с открытыми переломами. Число жертв может увеличиваться — сейчас идет спасательная операция, ведь ударом была разрушена жилая пятиэтажка" , — отметил начальник следственного управления.

Он добавил, что Харьков сегодня был атакован управляемыми авиабомбами трижды. Вторая атака произошла на одном из предприятий, где погиб охранник, а четыре человека получили ранения. Третье попадание произошло в экопарк на окраине города, где, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего погибли и ранены.

Мы писали, что под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура, в частности жилой дом.

Также мы сообщали, что в момент удара по Харькову в укрытии проходил выпускной детей. Они получали дипломы о среднем образовании.