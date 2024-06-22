Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Обстріл Харкова — кількість поранених продовжує зростати arrow

Обстріл Харкова — кількість поранених продовжує зростати

22 червня 2024 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 22 червня
Наслідки російського обстрілу Харкова 22 червня. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару у суботу, 22 червня. Наразі відомо, що ворог поранив 37 людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Поранені внаслідок обстрілу Харкова

"Кількість поранених збільшилася до 37", — розповів Синєгубов.

За його словами, медики борються за життя чотирьох пацієнтів — двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог завдав удару по житловому будинку.

Наразі відомо, що ворог поранив щонайменше 25 людей та вбив трьох. Окупанти завдали удару по Харкову в момент, коли в укритті проходив випускний дітей. 

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського обстрілу міста.

війна
Харків
Україна
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту