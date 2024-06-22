У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 22 червня

Наслідки російського обстрілу Харкова 22 червня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару у суботу, 22 червня. Наразі відомо, що ворог поранив 37 людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Кількість поранених збільшилася до 37", — розповів Синєгубов.

За його словами, медики борються за життя чотирьох пацієнтів — двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог завдав удару по житловому будинку.

Наразі відомо, що ворог поранив щонайменше 25 людей та вбив трьох. Окупанти завдали удару по Харкову в момент, коли в укритті проходив випускний дітей.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського обстрілу міста.