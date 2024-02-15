В Минэкологии рассказали, какие убытки понесла Харьковщина после обстрела нефтебазы

Разрушенная нефтебаза в Харькове. Фото: t.me/synegubov

Российская армия атаковала Харьковщину в пятницу, 9 февраля, в результате чего произошло попадание в нефтебазу. В городе произошла утечка нефтепродуктов, нанесших значительный ущерб экологии региона. Их оценили в 30 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона в четверг, 15 февраля.

Ущерб, нанесенный Харьковщине в результате атаки РФ по нефтебазе

Стрелец отметил, что утекло около 3 тыс. тонн нефти в реки Харьковщины, среди которых Уды, Лопань, Немышля, Харьков. Площадь загрязнения составляет около 780 тысяч кв. м.

"Нефть загрязнила почвы и водоемы вокруг попадания. Специалисты бассейнового управления водных ресурсов реки Северский Донец работают на месте происшествия. Сделаны дополнительные заграждения, чтобы нефтяное пятно не распространялось и не шло дальше по течению", — сообщил министр.

В ведомстве подсчитали сумму ущерба, нанесенного области после удара россиян по нефтебазе. В настоящее время экологические повреждения оценивают в 30 млн грн.

Напомним, 9 февраля оккупанты атаковали беспилотниками Харьков и Большой Бурлук.

В результате вражеской атаки разлилось горючее, из-за чего распространился пожар на 14 частных домов, его площадь составила 3 700 кв. м.

Местная жительница Харькова Татьяна была одной из первых, кто вызвал спасательные службы на место попадания. Женщина сказала, что видела, как по улице текли нефтепродукты и произошло возгорание.