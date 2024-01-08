Обстрел Харьковской области 8 января — из-под завалов доставали людей

Спасение мужчины из-под завалов. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики сегодня утром ударили по городу Змиев в Харьковской области. Предварительно известно о двух пострадавших и двух людях, которые находились под завалами.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал о ситуации в городе и показал кадры спасения человека из-под завалов.

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В ведомстве рассказали, что в общей сложности ГСЧС спасли из-под завалов в городе Змиев в Харьковской области двух человек.

"Спасатели продолжают поисковую операцию. По оперативным данным, еще один человек может оставаться под развалинами дома", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня утром, 8 января, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил о возможных "прилетах".

Также мы писали, что российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.

Добавим, российские захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей. Впоследствии стало известно, что враг попал еще и в предприятие и учебное заведение.