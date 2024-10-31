Обстрел Харькова 30 октября — под завалами погиб ребенок

Удар по Харькову — ребенок, который был под завалами, погиб
Российские оккупационные войска вечером 30 октября ударили по жилому дому в Харькове. В результате этого погиб 15-летний мальчик, который находился под завалами.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии НовиниLIVE.
В Харькове под завалами погиб мальчик
По словам Чубенко, жильцы дома и родственники сообщили, что 15-летний мальчик находился на первом этаже девятиэтажки в момент удара РФ. Сейчас известно, что ребенок погиб.
"К сожалению, скорее всего, он погиб, потому что прошло много времени, и части его тела виднеются из-под завалов без признаков жизни", — сказал спикер прокуратуры.
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
-
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
Удар по Харькову 30 октября — что известно
Как известно, поздно вечером 30 октября оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой по многоэтажке в Харькове. В результате вражеской атаки в доме полностью разрушены этажи с шестого по первый.
Спасатели до сих пор проводят спасательно-аварийные работы, ведь под завалами находятся люди, им удалось спасти трех человек.
По состоянию на данный момент известно, что вместе с 15-летним мальчиком погибли еще два человека. Еще 35 получили ранения. На месте развернули пункт предоставления помощи и прием заявлений в полицию. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.
Напомним, в ночь на 31 октября армия РФ выпустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер" и 43 ударных дрона. Силы ПВО отработали по вражеским целям.
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