Обстрел Харькова 30 октября — под завалами погиб ребенок

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупационные войска вечером 30 октября ударили по жилому дому в Харькове. В результате этого погиб 15-летний мальчик, который находился под завалами.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии НовиниLIVE.

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В Харькове под завалами погиб мальчик

По словам Чубенко, жильцы дома и родственники сообщили, что 15-летний мальчик находился на первом этаже девятиэтажки в момент удара РФ. Сейчас известно, что ребенок погиб.

"К сожалению, скорее всего, он погиб, потому что прошло много времени, и части его тела виднеются из-под завалов без признаков жизни", — сказал спикер прокуратуры.

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE 1/9 ​ 9

Удар по Харькову 30 октября — что известно

Как известно, поздно вечером 30 октября оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой по многоэтажке в Харькове. В результате вражеской атаки в доме полностью разрушены этажи с шестого по первый.

Спасатели до сих пор проводят спасательно-аварийные работы, ведь под завалами находятся люди, им удалось спасти трех человек.

По состоянию на данный момент известно, что вместе с 15-летним мальчиком погибли еще два человека. Еще 35 получили ранения. На месте развернули пункт предоставления помощи и прием заявлений в полицию. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

Напомним, в ночь на 31 октября армия РФ выпустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер" и 43 ударных дрона. Силы ПВО отработали по вражеским целям.