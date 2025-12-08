Российский удар по Печенежской дамбе на Харьковщине — в ISW назвали истинную причину

Печенежская дамба на Харьковщине, куда ударили россияне. Фото: Telegram/Tsaplienko

В воскресенье, 7 декабря, российские войска нанесли удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. Такие усилия врага, вероятнее всего, направлены на нарушение украинской логистики. Россияне надеются, что это приведет к улучшению ситуации на поле боя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В ISW отмечают, что украинские военные были готовы к возможному удару врага по Печенежской дамбе на Харьковщине. Поэтому эффективность такого шага россиян может быть не слишком высокой.

"Российские удары по мосту и дамбе, вероятно, направлены на ухудшение состояния украинских наземных линий коммуникации, обеспечивающих поставки на направлениях Волчанска, Великого Бурлука и Купянска", — говорится в отчете.

В Институте изучения войны также добавляют, что россияне сейчас целятся по дорогам, железной дороге и мостам в ближнем и оперативном тылу. Таким образом враг пытается сорвать логистику и улучшить свое положение на фронте.

"Удары РФ направлены на содействие дальнейшим российским наступательным операциям в последующие недели и месяцы, ухудшая способность Украины поддерживать оборону на передовой", — говорится в сообщении.

В ISW также добавляют, что россияне усилили удары по мостам не только на Харьковщине. Так же враг бьет по важным объектам вблизи границы Запорожской и Днепропетровской областей. В частности, 6 декабря армия РФ ударила по заминированному мосту через реку Гайчур в центральной Андреевке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в воскресенье, 7 декабря, россияне ударили по плотине Печенежского водохранилища. Из-за этого пришлось приостановить движение по дорожному полотну.

Также мы рассказывали о том, что в ВСУ оценили последствия российского удара по Печенежскому водохранилищу. Там отметили, что это не первая попытка оккупантов обстрелять этот участок.