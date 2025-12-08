Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Удар по Печенежской дамбе — в ISW назвали истинную цель россиян

Удар по Печенежской дамбе — в ISW назвали истинную цель россиян

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 12:16
Российский удар по Печенежской дамбе на Харьковщине — в ISW назвали истинную причину
Печенежская дамба на Харьковщине, куда ударили россияне. Фото: Telegram/Tsaplienko

В воскресенье, 7 декабря, российские войска нанесли удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. Такие усилия врага, вероятнее всего, направлены на нарушение украинской логистики. Россияне надеются, что это приведет к улучшению ситуации на поле боя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Реклама
Читайте также:

Зачем россияне ударили по Печенежской дамбе на Харьковщине

В ISW отмечают, что украинские военные были готовы к возможному удару врага по Печенежской дамбе на Харьковщине. Поэтому эффективность такого шага россиян может быть не слишком высокой.

"Российские удары по мосту и дамбе, вероятно, направлены на ухудшение состояния украинских наземных линий коммуникации, обеспечивающих поставки на направлениях Волчанска, Великого Бурлука и Купянска", — говорится в отчете.

В Институте изучения войны также добавляют, что россияне сейчас целятся по дорогам, железной дороге и мостам в ближнем и оперативном тылу. Таким образом враг пытается сорвать логистику и улучшить свое положение на фронте.

"Удары РФ направлены на содействие дальнейшим российским наступательным операциям в последующие недели и месяцы, ухудшая способность Украины поддерживать оборону на передовой", — говорится в сообщении.

В ISW также добавляют, что россияне усилили удары по мостам не только на Харьковщине. Так же враг бьет по важным объектам вблизи границы Запорожской и Днепропетровской областей. В частности, 6 декабря армия РФ ударила по заминированному мосту через реку Гайчур в центральной Андреевке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в воскресенье, 7 декабря, россияне ударили по плотине Печенежского водохранилища. Из-за этого пришлось приостановить движение по дорожному полотну.

Также мы рассказывали о том, что в ВСУ оценили последствия российского удара по Печенежскому водохранилищу. Там отметили, что это не первая попытка оккупантов обстрелять этот участок.

россияне Харьковская область обстрелы дамба водохранилище
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации