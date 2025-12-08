Відео
Головна Харків Удар по Печенізькій дамбі — в ISW назвали справжню мету росіян

Удар по Печенізькій дамбі — в ISW назвали справжню мету росіян

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 12:16
Російський удар по Печенізькій дамбі на Харківщині — в ISW назвали справжню причину
Печенізька дамба на Харківщині, куди вдарили росіяни. Фото: Telegram/Tsaplienko

У неділю, 7 грудня, російські війська завдали удару по Печенізькій дамбі у Харківській області. Такі зусилля ворога, ймовірніше за все, спрямовані на порушення української логістики. Росіяни сподіваються, що це призведе до покращення ситуації на полі бою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Читайте також:

Навіщо росіяни вдарили по Печенізькій дамбі на Харківщині

У ISW зазначають, що українські військові були готові до можливого удару ворога по Печенізькій дамбі на Харківщині. Відтак ефективність такого кроку росіян може бути не надто високою. 

"Російські удари по мосту та дамбі, ймовірно, спрямовані на погіршення стану українських наземних ліній комунікації, що забезпечують постачання на напрямках Вовчанська, Великого Бурлука та Куп’янська", — йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни також додають, що росіяни зараз ціляться по дорогах, залізниці та мостах у ближньому та оперативному тилу. Таким чином ворог намагається зірвати логістику та покращити своє становище на фронті.

"Удари РФ спрямовані на сприяння подальшим російським наступальним операціям у наступні тижні та місяці, погіршуючи здатність України підтримувати оборону на передовій", — йдеться у повідомленні.

В ISW також додають, що росіяни посилили удари по мостах не лише на Харківщині. Так само ворог б'є по важливих об'єктах поблизу межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Зокрема, 6 грудня армія РФ вдарила по замінованому мосту через річку Гайчур у центральній Андріївці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в неділю, 7 грудня, росіяни вдарили по греблі Печенізького водосховища. Через це довелося призупинити рух по дорожньому полотну.

Також ми розповідали про те, що в ЗСУ оцінили наслідки російського удару по Печенізькому водосховищу. Там зауважили, що це не перша спроба окупантів обстріляти цю ділянку.

Автор:
Ольга Антоновська
